Иран и Ирак договорились усилить границы для предотвращения контрабанды наркотиков

Представители Ирана и Ирака договорились об усилении безопасности вдоль общей границы протяженностью 1548 километров для пресечения контрабанды наркотиков. Сейчас большая часть запрещенных веществ из Ирана и Ирака идет на Запад.
Обе республики активно борются с торговлей наркотиками в течение последних четырех десятилетий. Страны потратили более нескольких сотен миллионов долларов на закрытие своих границ и предотвращение транзита запрещенных веществ, предназначенных для европейских, арабских и азиатских государств, однако этого оказалось недостаточно.
Иран и Ирак провели встречу 31 мая, где подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в области обеспечения безопасности на общей границе для борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Эти вопросы обсуждались в Тегеране между министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди и его иракским коллегой Абдулом Амиром аш-Шаммари. В ходе заседания стороны достигли позитивных договоренностей.
«Части наших границ проходят по воде, холмистой местности и горам. Сотрудничество необходимо для контроля этих уязвимых мест. Оно будет состоять в укреплении слабых позиций, усилении наблюдения и обмене разведданными. Мы уже передали Ирану имеющиеся у нас сведения о сетях контрабанды, которые действуют по обе стороны границы, и мы будем работать вместе, чтобы положить им конец», — заявил Амир аш-Шаммари.
Согласно данным ООН, Иран занимает первое место в мире по результатам борьбы с распространением наркотиков. Противодействуя поставкам из Афганистана, Пакистана и Ирака, власти строят фортификационные сооружения, превращают приграничные поселки и города в укрепрайоны, показательно вешают преступников на подъемных кранах лицом к границе. Только в 2009 году в Иране было конфисковано 1 050 тонн опиума, что составляет 98% от всего изъятого в мире данного наркотика. В борьбе с контрабандой запрещенных веществ за 30 лет страна потеряла 3 700 сотрудников правопорядка, а около 12 тысяч стали инвалидами.
Ситуация в Ираке ничуть не лучше. С тех пор, как военные США вторглись в страну, проблема наркоторговли резко возросла. На фоне войны местные власти выпустили из тюрем тысячи уголовных заключенных, которые содействовали нелегальному бизнесу. В Ирак проникли и стали распространяться такие наркотики, как гашиш, героин, кокаин. Их торговля велась почти открыто на улицах Багдада, в городских кофейнях и газетных киосках. При этом в сферу продаж запрещенных веществ активно вовлекались дети и подростки. В 2018 году сотрудники турецкой наркополиции и таможни изъяли у различных преступных группировок 17 тонн героина, произведенного на территории Ирака.
В связи с колоссальными объемами производства и распространения наркотиков Багдад и Тегеран приняли решение укрепить общую границу. Ранее на встрече представителей стран, которая прошла 19 марта, министры подписали соглашение по безопасности, предусматривающее в том числе координацию действий между двумя государствами в сфере борьбы с контрабандой.