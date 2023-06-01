Иран и Ирак договорились усилить границы для предотвращения контрабанды наркотиков

Ситуация в Ираке ничуть не лучше. С тех пор, как военные США вторглись в страну, проблема наркоторговли резко возросла. На фоне войны местные власти выпустили из тюрем тысячи уголовных заключенных, которые содействовали нелегальному бизнесу. В Ирак проникли и стали распространяться такие наркотики, как гашиш, героин, кокаин. Их торговля велась почти открыто на улицах Багдада, в городских кофейнях и газетных киосках. При этом в сферу продаж запрещенных веществ активно вовлекались дети и подростки. В 2018 году сотрудники турецкой наркополиции и таможни изъяли у различных преступных группировок 17 тонн героина, произведенного на территории Ирака.