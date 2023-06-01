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Тысячи редких книг оцифровали в Центральной библиотеке Астан Кудс Разави в Мешхеде

ФАН-ТВ

Одна из древнейших в мире библиотек Астан Кудс Разави идет в ногу со временем. Благодаря проекту создания цифрового архива редкие иранские рукописи теперь доступны для научных центров.

В рамках программы «Архив — 2025» группа ученых из казахстанского Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Астан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде. После этого началась работа по оцифровке редчайших экземпляров, хранящихся здесь много веков.

Тысячи редких книг оцифровали в Центральной библиотеке Астан Кудс Разави в Мешхеде

Коллекция книгохранилища насчитывает более 1,1 миллиона томов. Здесь же располагается Международный центр исламских исследований, владеющий множеством рукописей и произведений, связанных с историей религии.

Одна из реликвий иранской библиотеки — Священный Коран, подаренный губернатором Исфахана еще в 934 году нашей эры.

Тысячи редких книг оцифровали в Центральной библиотеке Астан Кудс Разави в Мешхеде
«Центр рукописей известен как основной центр культурной самобытности в Мешхеде. Здесь хранится более 90 000 рукописных книг и более 20 000 экземпляров Священного Корана, которые были получены в период с 718 года до 1882 года», — поделился управляющий Центральной библиотекой Астана Кудса Абольфазл Хасан Абади.

Теперь оцифрованные версии книг доступны всем желающим, цифровые копии публикуются на сайте библиотеки.
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