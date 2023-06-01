Тысячи редких книг оцифровали в Центральной библиотеке Астан Кудс Разави в Мешхеде

В рамках программы «Архив — 2025» группа ученых из казахстанского Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Астан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде. После этого началась работа по оцифровке редчайших экземпляров, хранящихся здесь много веков.