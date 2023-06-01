Тысячи редких книг оцифровали в Центральной библиотеке Астан Кудс Разави в Мешхеде

Одна из древнейших в мире библиотек Астан Кудс Разави идет в ногу со временем. Благодаря проекту создания цифрового архива редкие иранские рукописи теперь доступны для научных центров.
В рамках программы «Архив — 2025» группа ученых из казахстанского Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Астан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде. После этого началась работа по оцифровке редчайших экземпляров, хранящихся здесь много веков.
Коллекция книгохранилища насчитывает более 1,1 миллиона томов. Здесь же располагается Международный центр исламских исследований, владеющий множеством рукописей и произведений, связанных с историей религии.
Одна из реликвий иранской библиотеки — Священный Коран, подаренный губернатором Исфахана еще в 934 году нашей эры.
«Центр рукописей известен как основной центр культурной самобытности в Мешхеде. Здесь хранится более 90 000 рукописных книг и более 20 000 экземпляров Священного Корана, которые были получены в период с 718 года до 1882 года», — поделился управляющий Центральной библиотекой Астана Кудса Абольфазл Хасан Абади.
Теперь оцифрованные версии книг доступны всем желающим, цифровые копии публикуются на сайте библиотеки.