Цены на газ в Европе упали до уровня сентября 2021 года

Цены на газ в Европе по состоянию на 1 июня упали до 268 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.
Опубликованные площадкой показатели свидетельствуют о том, что стоимость фьючерсов на газ с доставкой снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и составили 268 долларов – это минимальная стоимость энергоресурса с сентября 2021 года.
В начале мая стоимость природного газа в Европе уже падала до уровня 2021 года. Это произошло из-за высокого уровня предложения СПГ из США, теплой погоды и сильного ветра, который обеспечивает повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях.