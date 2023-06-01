Цены на газ в Европе упали до уровня сентября 2021 года

Опубликованные площадкой показатели свидетельствуют о том, что стоимость фьючерсов на газ с доставкой снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и составили 268 долларов – это минимальная стоимость энергоресурса с сентября 2021 года.