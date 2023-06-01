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Цены на газ в Европе упали до уровня сентября 2021 года

Экономика
Цены на газ в Европе упали до уровня сентября 2021 года

Цены на газ в Европе по состоянию на 1 июня упали до 268 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Опубликованные площадкой показатели свидетельствуют о том, что стоимость фьючерсов на газ с доставкой снизилась до минимума за два года. Цены упали ниже 300 долларов за тысячу кубометров и составили 268 долларов – это минимальная стоимость энергоресурса с сентября 2021 года.

В начале мая стоимость природного газа в Европе уже падала до уровня 2021 года. Это произошло из-за высокого уровня предложения СПГ из США, теплой погоды и сильного ветра, который обеспечивает повышение генерации электроэнергии на ветряных электростанциях.
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