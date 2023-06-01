Дело осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги передано в Промышленный районный суд Смоленска

Представление федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной активистки Софьи Сапеги направлено по подсудности в смоленский суд. До 1 июня материалы дела находились в Пресненском суде Москвы.
Материалы белорусского разбирательства по делу россиянки постановлением Пресненского районного суда города Москвы были переданы в Промышленный районный суд Смоленска. Теперь вопрос о переводе Сапеги в РФ из соседнего государства будет рассматриваться там.
Ранее белорусский суд отказал россиянке в помиловании. Девушка была приговорена к шести годам колонии по делу о разжигании социальной розни. Она дала признательные показания и сотрудничала со следствием. Позже был запущен процесс перевода Сапеги на родину для отбывания наказания.