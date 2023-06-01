Дело осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги передано в Промышленный районный суд Смоленска

Ранее белорусский суд отказал россиянке в помиловании. Девушка была приговорена к шести годам колонии по делу о разжигании социальной розни. Она дала признательные показания и сотрудничала со следствием. Позже был запущен процесс перевода Сапеги на родину для отбывания наказания.