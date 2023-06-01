Экс-лидер прокурдской партии Турции Демирташ заявил об уходе из большой политики

Селахаттин Демирташ с 2016 года находится в тюрьме: ему грозят сотни лет заключения по обвинениям, связанным с предполагаемым сотрудничеством с «Рабочей партией Курдистана» — эта организация признана в Турции террористической. При этом Европейский суд по правам человека постановил, что экс-лидер прокурдской ДПН оказался в заключении по политическим мотивам и должен быть освобожден.