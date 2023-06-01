Экс-лидер прокурдской партии Турции Демирташ заявил об уходе из большой политики

Турецкий политик Селахаттин Демирташ, отбывающий наказание в тюрьме, заявил о своем уходе из большой политики. Бывший сопредседатель «Демократической партии народов» (ДПН) рассказал об этом в интервью для портала Artı Gerçek.
В частности, Демирташ принес извинения своим сторонникам за то, что партия «не смогла выработать политику, достойную народа» Турции.
«Я обещаю устранить эти недостатки своими практическими усилиями», — отметил он.
Он также отметил, что благодарен народу за критику в свой адрес, и пообещал учесть все замечания, однако добавил, что отказывается от «активного участия в политике на данном этапе».
Источники в ДПН сообщили каналу Halk TV, что решение политика связано с нежеланием руководства партии прислушиваться к его позиции. Утверждается, что на все его предложения однопартийцы отвечают благодарностью, но никак не используют их в работе.
«Они хотят, чтобы Демирташ молчал. К его предложениям не прислушиваются. Вдобавок ко всему, когда были опубликованы результаты выборов, они попытались обвинить Демирташа… Ему досталось по горло, и он больше не мог этого терпеть», — сообщил источник.
Речь может идти в том числе о предложении Демирташа выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах, о котором сам он рассказал в интервью.
«Я сказал нашему штабу, что готов быть кандидатом в президенты <…>. Кроме того, я сказал, что моя кандидатура может увеличить количество голосов в пользу нашей партии. Но это предложение было отклонено без объяснения причин», — отметил он.
Несмотря на свои слова о нежелании принимать активного участия в политике, Демирташ добавил, что остается членом ДПН. Он уверен, что партии в ближайшее время необходимо провести съезд, а также внести изменения в структуру руководства.
«Насколько я вижу, наш народ и сопредседатели ожидают зрелости и ответственности от руководства партии», — подчеркнул он.
Селахаттин Демирташ с 2016 года находится в тюрьме: ему грозят сотни лет заключения по обвинениям, связанным с предполагаемым сотрудничеством с «Рабочей партией Курдистана» — эта организация признана в Турции террористической. При этом Европейский суд по правам человека постановил, что экс-лидер прокурдской ДПН оказался в заключении по политическим мотивам и должен быть освобожден.