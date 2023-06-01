Дмитрий Песков сообщил об активной помощи президента РФ Владимира Путина временно переселяющимся жителям Шебекино

Президент России Владимир Путин активно занимается оказанием помощи жителям Шебекинского городского округа Белгородской области, временно переселяющимся из приграничной зоны. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам чиновника, глава государства регулярно получает информацию о ситуации в регионе. Владимиру Путину докладывают о происходящем военные, пограничники и региональные власти, подчеркнул Песков.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков перечислил номера, нужные для получения помощи при выезде из Шебекино. Желающим покинуть населенный пункт следует связаться с представителями власти по следующим номерам: 8(950)713 19 46; 8(915)528 80 63; 8(904)530 16 80; 8(951)146 93 80; 8(951)766 62 16.