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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 июня посетит Волгоград с рабочим визитом

Общество
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 июня посетит Волгоград с рабочим визитом

В первый день лета в Волгоград с рабочим визитом приедет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Подробности и цели поездки не разглашаются. Однако стало известно, что в ходе визита Дмитрий Медведев посетит объекты благоустройства в Центральном районе областной столицы, сообщает «Волгоградская правда».

В июле прошлого года зампред Совета безопасности РФ уже приезжал в Волгоград. Тогда Дмитрий Медведев вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принимал участие в церемонии открытия памятника бронекатеру «БК-31», который погиб вместе с экипажем, защищая Сталинград. Тогда же была проведена встреча Дмитрия Медведева с ветеранами Великой Отечественной войны.
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