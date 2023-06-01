Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 1 июня посетит Волгоград с рабочим визитом

В июле прошлого года зампред Совета безопасности РФ уже приезжал в Волгоград. Тогда Дмитрий Медведев вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым принимал участие в церемонии открытия памятника бронекатеру «БК-31», который погиб вместе с экипажем, защищая Сталинград. Тогда же была проведена встреча Дмитрия Медведева с ветеранами Великой Отечественной войны.