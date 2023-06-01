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Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о сосредоточении сил ВС РФ у Купянска

Армия
Военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила о сосредоточении сил ВС РФ у Купянска

Вооруженные силы России подошли вплотную к Купянску. Об этом сообщил 1 июня глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Украинское командование уже несколько месяцев готовит населенный пункт в обороне. Тем временем российские силы продолжают продвижение на Купянском направлении.

Ранее Министерство обороны сообщало, что силы ВСУ потеряли на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы и 35 солдат. Кроме того, артиллерийским огнем были поражены три автомобиля и гаубица «Мста-Б».
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