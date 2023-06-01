Волгоградские студенты обосновали возможность печати протезов на 3D-принтере

Пять студентов ВолгГМУ представили на конкурсе свой бизнес-план реализации проекта «Создание тяговых протезов рук с помощью технологии 3D-печати». Они считают, что бионические протезы слишком сложны и дороги в изготовлении, а потому не всем по карману, сообщает RIAC34.RU.