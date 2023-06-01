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Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении жилого дома в результате обстрела ВСУ

Происшествия
Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении жилого дома в результате обстрела ВСУ

Мэр Донецка Алексей Кулемзин предоставил информацию о последствиях атаки украинских войск на город. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По данным главы Донецка, в результате массированной атаки ВСУ Куйбышевского района города зафиксированы разрушения строения. Отмечается, что снаряды попали в жилой многоквартирный дом на улице Словацкая.

В результате происшествия было повреждено остекление здания. Информации о степени разрушения строения и количестве пострадавших пока нет.

Ранее Алексей Кулемзин сообщил, что после обстрела ВСУ Кировского района Донецка пострадал подросток. Несовершеннолетний получил ранения во дворе собственного дома.
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