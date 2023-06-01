ФСБ: зерновые коридоры используются для совершения атак на побережье России

В Федеральной службе безопасности России увидели использование зерновых коридоров для проведения атак по побережью страны. Об этом 1 июня сообщил директор силового органа Александр Бортников.
Он прокомментировал положение транспортных путей по перевозке сельскохозяйственной продукции. Бортников считает, что зерновые коридоры за рубежом могут использовать для удара по России.
Отметим, что киевские власти ранее предоставили письменные гарантии не использовать для атак коридор, который был специально выделен для перевозки украинского зерна.
Ранее власти Венгрии обратились в Европейский союз с просьбой ограничить импорт продукции с Украины. В Будапеште просят продлить ограничения до конца года.