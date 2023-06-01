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Житель Удмуртии более 30 лет прожил с пулей в голове и узнал об этом после томографии мозга

Общество
Житель Удмуртии более 30 лет прожил с пулей в голове и узнал об этом после томографии мозга

Хирурги обнаружили в головном мозге пациента пулю, которая находилась там более 30 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики.

В Первую Республиканскую клиническую больницу поступил 52-летний ветеран боевых действий с жалобой на нарушение дыхания. Перед операцией по исправлению носовой перегородки мужчине провели спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух.

На снимке хирурги обнаружили инородное тело, застрявшее в головном мозге. Предметом оказалась боевая пуля, которая находилась в мозге пациента более 30 лет.

«Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — заявила заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.

Врачи приняли решение не извлекать пулю, поскольку та не беспокоила пациента. Однако ему порекомендовали не проводить МРТ-исследования и наблюдаться у специалистов.

Ранее сообщалось, что после операции петербургские врачи оставили в теле женщины инородный предмет. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.
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