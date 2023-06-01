Житель Удмуртии более 30 лет прожил с пулей в голове и узнал об этом после томографии мозга

Хирурги обнаружили в головном мозге пациента пулю, которая находилась там более 30 лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртской Республики.
В Первую Республиканскую клиническую больницу поступил 52-летний ветеран боевых действий с жалобой на нарушение дыхания. Перед операцией по исправлению носовой перегородки мужчине провели спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух.
На снимке хирурги обнаружили инородное тело, застрявшее в головном мозге. Предметом оказалась боевая пуля, которая находилась в мозге пациента более 30 лет.
«Пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала пациенту вести обычный образ жизни», — заявила заведующая лор-отделением клиники Сусанна Арутюнян.
Врачи приняли решение не извлекать пулю, поскольку та не беспокоила пациента. Однако ему порекомендовали не проводить МРТ-исследования и наблюдаться у специалистов.
Ранее сообщалось, что после операции петербургские врачи оставили в теле женщины инородный предмет. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.