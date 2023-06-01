Зампредседателя Совфеда Косачев заявил, что крушение украинской государственности является вопросом времени

Крушение украинской государственности — это вопрос времени. С таким заявлением заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев выступил на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?».
По словам парламентария, все, что произошло с соседней страной с 2014 года, случилось из-за того, что это государство само разрушило себя изнутри. Мероприятие, на котором выступил Косачев, организовано изданием «Украина.ру» и проходит в настоящий момент в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Ранее на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» поднимался вопрос о том, будут ли еще волны мобилизации в России. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, таких мероприятий не предвидится, а основу армии будут составлять добровольцы и контрактники, сообщал «Царьград».