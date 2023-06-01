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Зампредседателя Совфеда Косачев заявил, что крушение украинской государственности является вопросом времени

Политика
Зампредседателя Совфеда Косачев заявил, что крушение украинской государственности является вопросом времени

Крушение украинской государственности — это вопрос времени. С таким заявлением заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев выступил на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?».

По словам парламентария, все, что произошло с соседней страной с 2014 года, случилось из-за того, что это государство само разрушило себя изнутри. Мероприятие, на котором выступил Косачев, организовано изданием «Украина.ру» и проходит в настоящий момент в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Ранее на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» поднимался вопрос о том, будут ли еще волны мобилизации в России. По словам врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, таких мероприятий не предвидится, а основу армии будут составлять добровольцы и контрактники, сообщал «Царьград».
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