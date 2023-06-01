Зампредседателя Совфеда Косачев заявил, что крушение украинской государственности является вопросом времени

По словам парламентария, все, что произошло с соседней страной с 2014 года, случилось из-за того, что это государство само разрушило себя изнутри. Мероприятие, на котором выступил Косачев, организовано изданием «Украина.ру» и проходит в настоящий момент в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».