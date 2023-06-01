Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Ранее Вооруженные силы России в ночь на 1 июня нанесли новую серию ударов по военным объектам противника. Одна из ракет РФ разорвалась вблизи ранее пораженного комплекса зданий Главного управления разведки (ГУР) Украины в Киеве. Отмечается, что всего за несколько минут в столице страны прозвучали 11 взрывов. В большей степени пострадал Днепровский район, где предположительно располагаются несколько западных ЗРК и «натовская» техника.