Сбросы воды на Волжской ГЭС будут снижены до минимума с 1 июня

Половодье, начавшееся в Волгоградской области еще в апреле нынешнего года, завершилось. В связи с этим в период с 1 по 10 июня среднесуточные сбросы воды на Волжской гидроэлектростанции снизят до 5 000 - 5 200 кубических метров в секунду.
Таким образом ГЭС перейдет на летний режим работы. Значения среднесуточного показателя сброса воды будут установлены на уровне, характерном для этого времени года, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».
Стоит напомнить, что в апреле текущего года максимально установленные значения для сброса воды составляли до 26 тысяч кубометров в секунду. Сброс в таком значительном объеме требовался для заполнения водой Волго-Ахтубинской поймы.
В 2023 году Волжская ГЭС выработала электроэнергии на 65,612 млн кВт/ч. Специалисты обновили на предприятии 22 турбины и 18 генераторов. Планируется, что к 2026 году на гидроэлектростанции будут заменены все генераторы.