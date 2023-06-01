Сбросы воды на Волжской ГЭС будут снижены до минимума с 1 июня

Половодье, начавшееся в Волгоградской области еще в апреле нынешнего года, завершилось. В связи с этим в период с 1 по 10 июня среднесуточные сбросы воды на Волжской гидроэлектростанции снизят до 5 000 - 5 200 кубических метров в секунду.