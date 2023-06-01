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Диетолог Джутова озвучила малоизвестное свойство бананов

Общество
Диетолог Джутова озвучила малоизвестное свойство бананов

Систематическое употребление бананов способствует улучшению настроения. Соответствующей информацией поделилась врач-диетолог Марьяна Джутова.

Об этом эксперт рассказала в ходе разговора с журналистом интернет-издания «Газета.Ru» в четверг, 1 июня. Данный фрукт очень богат витамином B6, который помогает поддерживать нервную систему в хорошем состоянии, добавила специалист.

«Глюкоза, фруктоза и сахароза – это натуральные сахара, которые после употребления бананов способны надолго повысить уровень энергии», — подчеркнула диетолог.

Этот фрукт прекрасно подходит для начала дня, перед тренировкой и для перекусов перед важным делом, резюмировала Джутова.
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