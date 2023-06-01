Диетолог Джутова озвучила малоизвестное свойство бананов

Систематическое употребление бананов способствует улучшению настроения. Соответствующей информацией поделилась врач-диетолог Марьяна Джутова.
Об этом эксперт рассказала в ходе разговора с журналистом интернет-издания «Газета.Ru» в четверг, 1 июня. Данный фрукт очень богат витамином B6, который помогает поддерживать нервную систему в хорошем состоянии, добавила специалист.
«Глюкоза, фруктоза и сахароза – это натуральные сахара, которые после употребления бананов способны надолго повысить уровень энергии», — подчеркнула диетолог.
Этот фрукт прекрасно подходит для начала дня, перед тренировкой и для перекусов перед важным делом, резюмировала Джутова.