Руководителей Фонда имущества Петербурга и агентства недвижимости АРИН задержали по подозрению в мошенничестве

Руководителей Фонда имущества Петербурга и агентства развития и исследований в недвижимости (АРИН) были задержаны по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
Накануне в офисах обеих организацией прошли обыски. В результате полиция задержала генерального директора Фонда имущества Петербурга, его заместителя, руководителя агентства АРИН и индивидуального предпринимателя. Как предполагает источник, дела были объединены и переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
Ранее в Москве полиция раскрыла преступную деятельность юридической фирмы, занимавшейся мошенничеством. Всего рецидивистам удалось выманить у своих жертв более полмиллиона рублей, сообщает РИАМО.