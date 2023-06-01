Политолог Сергей Михеев заявил, что экономике Грузии очень нужны российские деньги

Политолог Сергей Михеев прокомментировал позицию грузинского премьера Ираклия Гарибашвили по поводу возобновления авиасообщения с Россией. По словам публициста, экономике Грузии очень нужны российские деньги, поэтому Тбилиси пытается балансировать в данной ситуации.
Мнение специалиста приводит издание ИА SM.News. Михеев убежден, что восстановление прямых перелетов между РФ и Грузией — это часть торгово-экономических отношений, и это событие не стоит связывать с политикой.
«С 2008 года любые возможности политического диалога между двумя нашими странами просто минимальны. Все что Гарибашвили вменяют — что он не присоединяется к войне против России. Гарибашвили занимает понятную позицию, что Грузия — не самоубийца», — заявил политолог.
Михеев убежден, что средства, которые привезут российские туристы, пойдут на пользу стране, а это нельзя оставить без внимания. США через политиков и лояльные СМИ будут продолжать давить на Грузию, а компенсации за антироссийскую позицию никто Тбилиси не предложит. В связи с этим грузинские власти будут пытаться искать «промежуточный вариант с политическими заявлениями и экономическими решениями», резюмировал публицист.