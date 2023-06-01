Политолог Сергей Михеев заявил, что экономике Грузии очень нужны российские деньги

Михеев убежден, что средства, которые привезут российские туристы, пойдут на пользу стране, а это нельзя оставить без внимания. США через политиков и лояльные СМИ будут продолжать давить на Грузию, а компенсации за антироссийскую позицию никто Тбилиси не предложит. В связи с этим грузинские власти будут пытаться искать «промежуточный вариант с политическими заявлениями и экономическими решениями», резюмировал публицист.