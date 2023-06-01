Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Сергей Михеев заявил, что экономике Грузии очень нужны российские деньги

Политика
Политолог Сергей Михеев заявил, что экономике Грузии очень нужны российские деньги

Политолог Сергей Михеев прокомментировал позицию грузинского премьера Ираклия Гарибашвили по поводу возобновления авиасообщения с Россией. По словам публициста, экономике Грузии очень нужны российские деньги, поэтому Тбилиси пытается балансировать в данной ситуации.

Мнение специалиста приводит издание ИА SM.News. Михеев убежден, что восстановление прямых перелетов между РФ и Грузией — это часть торгово-экономических отношений, и это событие не стоит связывать с политикой.

«С 2008 года любые возможности политического диалога между двумя нашими странами просто минимальны. Все что Гарибашвили вменяют — что он не присоединяется к войне против России. Гарибашвили занимает понятную позицию, что Грузия — не самоубийца», — заявил политолог.

Михеев убежден, что средства, которые привезут российские туристы, пойдут на пользу стране, а это нельзя оставить без внимания. США через политиков и лояльные СМИ будут продолжать давить на Грузию, а компенсации за антироссийскую позицию никто Тбилиси не предложит. В связи с этим грузинские власти будут пытаться искать «промежуточный вариант с политическими заявлениями и экономическими решениями», резюмировал публицист.
возобновление авиасообщения сергей михеев политолог грузия россия
Военкоры ФАН