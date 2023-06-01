Я хочу, чтобы «день» превратился в «год»: Запашный о необходимости постоянно заниматься реальной защитой детей

Ежегодно 1 июня в России отмечают Международный день защиты детей. В честь праздника проводятся различные благотворительные концерты и акции, поднимается тема безопасности подрастающего поколения.
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный указал на то, что большинство россиян толком и не понимают от кого, от чего, а самое главное, как защищать своих детей. А угрозы подстерегают буквально на каждом шагу. Даже, когда, казалось бы, ребенок находится в абсолютной безопасности — дома.
В авторской колонке для ФАН Запашный перечислил проблемы, из-за которых дети постоянно находятся под угрозой. Он также призвал не просто раз в 12 месяцев отмечать Международный день защиты детей концертами, а заниматься реальными делами на протяжении всего года.
Мы на постоянной основе должны думать об ответственности перед детьми. Колонка Эдгарда Запашного
Сегодня мы отмечаем Международный день защиты детей. Вчера в преддверие праздника я с группой артистов Большого Московского цирка и компании «Росгосцирк» посетил детскую клиническую больницу им. Морозова. Мы там дали часовой благотворительный концерт для детей, которые находятся в этой клинике на лечении, для родителей, которые также находятся вместе с ними, и конечно же для врачей, которые делают все для того, чтобы ребятишки выздоровели.
Главврач больницы Валерий Викторович Горев сказал правильные слова: «К сожалению, наши дети болеют, но, к счастью, наши дети выздоравливают».
Любой родитель скажет, что самые большие переживания он испытывал, когда его ребенок был болен. Как говорится, нет ничего хуже.
Но сегодня особый день — День защиты детей!
Пока ты молод к этому празднику относишься просто как к красивому названию, не совсем понимая, от чего мы должны защищать детей, зачем мы должны защищать и нужно ли их вообще защищать. Нуждаются ли они в нашей защите, или это просто красивые слова?
Уже взрослея, я поймал себя на мысли, что защита ребенка — это не просто его физическая защита от угроз, а это прежде всего безопасность, которой мы должны его окружить в буквальном смысле во всем. Как говорится, потихонечку, а может кто-то скажет, что и семимильными шагами, мир сходит с ума. Ведь ни для кого не секрет, что в той же Америке во многих штатах уже принят закон, разрешающий поменять пол ребенка. При этом согласование с родителями можно и не проводить.
В скандинавских странах существует модель, по которой правительство легко может отобрать ребенка у родителей по фактически надуманным причинам.
Интернет сделал информацию вседоступной, и мы являемся свидетелями часто пустых слов. Например, все знают — в нашей стране распространение порнографии запрещено. Однако просто введите определенные слова в любом поисковике, и вы тут же получите не только фото и видео порнографического характера, но и все тоже самое в каких-то супер-извращенных формах.
Наркотики фактически доступны во всех регионах и нашей страны тоже. Борьба с нецензурной лексикой мне кажется вообще не идет, потому что, как мы все с вами видим, даже на определенных федеральных каналах мат не просто поддерживается, а даже культивируется. Многие родители с удовольствием пересылают друг другу видео, где их или чужие дети матерятся.
Все, что я перечислил легко доступно нашим детям, я не шучу. Встречаясь с людьми, которые проходят реабилитацию после многолетнего употребления алкоголя и наркотиков, я постоянно слышу, что попробовали они все это еще в школе. Некоторые даже признаются, что произошло это еще в начальных классах, как бы это страшно ни звучало.
Но, если говорить про интернет-доступ к запрещенному контенту, то ребенку просто достаточно иметь свой собственный телефон, с выходом в Интернет и никакие блокировки больше не помогут вам оградить его от той или иной грязи.
Мы постоянно слышим, что общество поддерживает ужесточение закона о сексуальном насилии против детей. Подавляющее большинство поддерживает высшую меру наказания против педофилов. Однако как мы с вами видим, время от времени появляется информация, что после многолетней отсидки педофилы повторяют свои страшные преступления.
От перечисления всего этого, честно говоря, настроение естественно не улучшается. Как отец троих детей я озабочен всеми этими пунктами, и я очень хотел бы, чтобы день защиты детей превратился в год защиты детей. Чтобы мы на постоянной основе задумывались, что ответственность за все это должны нести мы с вами — взрослые. И мы не должны идти на поводу у каких-то там «цивилизованных» стран или отдельных персонажей, которые пытаются или нивелировать проблемы, или вообще подать их под другим соусом.
Друзья, давайте еще раз задумаемся, насколько именно защищены наши дети и как именно каждый из нас занимается этой защитой?