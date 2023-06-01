Я хочу, чтобы «день» превратился в «год»: Запашный о необходимости постоянно заниматься реальной защитой детей

Уже взрослея, я поймал себя на мысли, что защита ребенка — это не просто его физическая защита от угроз, а это прежде всего безопасность, которой мы должны его окружить в буквальном смысле во всем. Как говорится, потихонечку, а может кто-то скажет, что и семимильными шагами, мир сходит с ума. Ведь ни для кого не секрет, что в той же Америке во многих штатах уже принят закон, разрешающий поменять пол ребенка. При этом согласование с родителями можно и не проводить.