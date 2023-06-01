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Один человек погиб в результате стрельбы в городе Нантюа на востоке Франции

Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в городе Нантюа на востоке Франции

Один человека погиб в результате стрельбы в городе Нантюа на востоке Франции. Соответствующей информацией поделилось местное издание France Info.

Инцидент произошел в четверг, 1 июня. Три гражданина в связи с произошедшим получили ранения, указывается в сообщении. Открывший стрельбу преступник покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. Полиция оцепила место стрельбы, подчеркнули в материале.

Прежде беженка из Артемовска рассказала, как подразделения украинской армии конфликтовали друг с другом и устаивали перестрелки. Подробности сообщает «РИАМО».
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