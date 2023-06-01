Один человек погиб в результате стрельбы в городе Нантюа на востоке Франции

Инцидент произошел в четверг, 1 июня. Три гражданина в связи с произошедшим получили ранения, указывается в сообщении. Открывший стрельбу преступник покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают его. Полиция оцепила место стрельбы, подчеркнули в материале.