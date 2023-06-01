Сбитым БПЛА под Калугой оказался советский Ту-141 «Стриж»

Под Калугой осмотрели место падения обломков беспилотника. Вооруженные силы Украины модифицируют советские БПЛА. Их начиняют взрывчаткой и оборудуют еще один резервуар для топлива. После изменений эти дроны-камикадзе способны пролететь до 1000 километров.