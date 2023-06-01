Сбитым БПЛА под Калугой оказался советский Ту-141 «Стриж»

Сбитым беспилотным летательным аппаратом в Калужской области оказался принадлежащий ВСУ Ту-141 «Стриж». Специалисты установили тип дрона.
Под Калугой осмотрели место падения обломков беспилотника. Вооруженные силы Украины модифицируют советские БПЛА. Их начиняют взрывчаткой и оборудуют еще один резервуар для топлива. После изменений эти дроны-камикадзе способны пролететь до 1000 километров.
Ранее указали особенности дронов, которые атаковали Москву и Московскую область 30 мая. По словам гендиректора компании-разработчика подавителей дронов «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко, они направлялись по маршруту, который зашили в полетном задании, передает A42.RU.