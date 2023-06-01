Один человек погиб и два пострадали в ДТП с «газелью» в Казани

«Газель» вылетела на тротуар после столкновения с КамАЗом и манипулятором Ranger на пересечении проспекта Победы и улицы Дубравная в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД по Республике Татарстан».
Авария произошла в четверг, 1 июня. На перекресте проспекта Победы и улицы Дубравная столкнулись «газель», КамАЗ и автомобильный манипулятор. От удара первый автомобиль вылетел на пешеходную часть, сбив несколько людей.
В результате аварии погиб один местный житель, а двух доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. На данный момент сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Дагестане произошла авария с участием пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля. Известно, что двух человек госпитализировали, а остальные отделались испугом.