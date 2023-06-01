Водоемы Воронежа опасны для купания из-за концентрации бактерий

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежу и области забраковали для купания местные водоемы.
По данным ведомства, проведенные исследования и анализ санитарно-химических показателей мест купания на пяти воронежских пляжах показали многократное отклонение от необходимых гигиенических норм по микробиологическим показателям, сообщает «Обозреватель.Врн».
Уточняется, что в водоемах около санатория имени Горького, у парка «Дельфин», у парка «Алые паруса», у набережной Авиастроителей допустимый показатель бактерий превышен в 48 раз, а концентрация кишечной палочки 240 раз выше безопасного норматива.