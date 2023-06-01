Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Водоемы Воронежа опасны для купания из-за концентрации бактерий

Общество
Водоемы Воронежа опасны для купания из-за концентрации бактерий

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежу и области забраковали для купания местные водоемы.

По данным ведомства, проведенные исследования и анализ санитарно-химических показателей мест купания на пяти воронежских пляжах показали многократное отклонение от необходимых гигиенических норм по микробиологическим показателям, сообщает «Обозреватель.Врн».

Уточняется, что в водоемах около санатория имени Горького, у парка «Дельфин», у парка «Алые паруса», у набережной Авиастроителей допустимый показатель бактерий превышен в 48 раз, а концентрация кишечной палочки 240 раз выше безопасного норматива.
воронеж водоемы бактерии
Военкоры ФАН