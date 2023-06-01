Мультипликационный фильм «Братья Супер Марио в кино» получил рекордную кассу в Японии

Звезды Голливуда — Джек Блэк, Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой Свои и ряд других — отдали свои голоса мультперсонажам этой истории. В РФ сказка про братьев Марио не попала в официальную афишу в связи с санкциями.