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Мультипликационный фильм «Братья Супер Марио в кино» получил рекордную кассу в Японии

Общество
Мультипликационный фильм «Братья Супер Марио в кино» получил рекордную кассу в Японии

Американский анимационно-компьютерный мультфильм «Братья Супер Марио в кино» собрал рекордную кассу в Японии, информирует портал «Культуромания».

По результатам месячных показов, мультипликационная картина заработала 10 млрд йен, или 71 млн долларов в пересчете по современному курсу. Это стало рекордом для показа неяпонского мульта в Стране восходящего солнца.

В глобальном кинопрокате история о супер-братьях заработала более 1,2 млрд долларов. Она получил статус самой кассовой экранизации видеоигры за всю историю мирового синематографа. Лента попала в топ-3 самых успешных с точки зрения финансовых сборов мультфильмов в мире.

Звезды Голливуда — Джек Блэк, Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой Свои и ряд других — отдали свои голоса мультперсонажам этой истории. В РФ сказка про братьев Марио не попала в официальную афишу в связи с санкциями.
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