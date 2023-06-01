Уральские хирурги вырезали огромную опухоль у полуторагодовалого ребенка

По словам медиков, девочку беспокоили сильные болезненные ощущения в животе, сопровождаемые заметным ростом объема тканей и нарушением пищеварения, пишет ИА «Время Пресс». Исследования МРТ показали, что у малышки образовалась опухоль. После этого хирурги оперативно вырезали новообразование открытым способом. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Маленькую пациентку выписали домой уже через пять дней после операции.