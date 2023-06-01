Уральские хирурги вырезали огромную опухоль у полуторагодовалого ребенка

Хирурги-онкологи в Екатеринбурге смогли удалить гигантскую опухоль весом больше двух килограммов полуторагодовалому ребенку. При этом сама пациентка весила всего 10 кг. Операцию провели врачи областного Центра детской онкологии и гематологии.
По словам медиков, девочку беспокоили сильные болезненные ощущения в животе, сопровождаемые заметным ростом объема тканей и нарушением пищеварения, пишет ИА «Время Пресс». Исследования МРТ показали, что у малышки образовалась опухоль. После этого хирурги оперативно вырезали новообразование открытым способом. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Маленькую пациентку выписали домой уже через пять дней после операции.
На удаление липомы или жировика у девочки медики потратили 20 минут. Однако всех удивили размеры новообразования, поскольку вес ребенка составлял всего 10 кг, а масса опухоли – порядка 2,2 кг, отмечают медицинские специалисты.