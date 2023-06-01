Американец заболел раком горла из-за огромного количества половых партнеров

Бергман уверен в том, что причиной развития болезни стал вирус папилломы человека, который передается половым путем. Гражданин США заявил, что не может точно сказать, когда заразился вирусом, так как до появления болезни «любил экспериментировать» в сексуальном плане и часто менял партнеров.