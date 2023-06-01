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Американец заболел раком горла из-за огромного количества половых партнеров

Происшествия
Американец заболел раком горла из-за огромного количества половых партнеров

Гражданин США Стивен Бергман заболел раком горла из-за того, что в молодости заводил беспорядочные половые связи. Об истории американца написало издание Daily Mail.

По словам Стивена, до определенного момента он часто занимался спортом и вел активный образ жизни. Однако все изменилось в 2016 году, когда состояние его здоровья резко ухудшилось. Он стал быстрее уставать, а в горле появилась боль.

Результаты медицинского обследования показали, что мужчина болен раком горла. Американцу назначили длительный курс химиотерапии. В итоге через пять лет он смог вылечиться от страшного недуга.

Бергман уверен в том, что причиной развития болезни стал вирус папилломы человека, который передается половым путем. Гражданин США заявил, что не может точно сказать, когда заразился вирусом, так как до появления болезни «любил экспериментировать» в сексуальном плане и часто менял партнеров.

Ранее онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал ФАН, как быстро диагностировать рак. Специалист также раскрыл, как раннее выявление недуга влияет на эффективность лечения.
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