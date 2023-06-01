Экс-глава британского генштаба Ричард Даннат обеспокоен заявлением Дмитрия Медведева о законных военных целях

Заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, касающееся возможности рассмотрения британских должностных лиц в качестве законной военной цели, насторожило Великобританию.
Экс-глава генерального штаба Ричард Даннат в эфире местного телеканала Sky News отметил, что пока страна не «должна чрезмерно беспокоиться» по этому поводу. Однако он добавил, что Великобритания не хочет, чтобы Украина использовала во время ударов по территории России их крылатые ракеты Storm Shadow.
Следует отметить, что ранее Медведев напомнил Лондону, что он уже де-факто ведет необъявленную войну против России. Как передает слова зампреда «Царьград», «положение этого государства также можно квалифицировать "как находящееся в состоянии войны"».