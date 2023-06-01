Экс-глава британского генштаба Ричард Даннат обеспокоен заявлением Дмитрия Медведева о законных военных целях

Экс-глава генерального штаба Ричард Даннат в эфире местного телеканала Sky News отметил, что пока страна не «должна чрезмерно беспокоиться» по этому поводу. Однако он добавил, что Великобритания не хочет, чтобы Украина использовала во время ударов по территории России их крылатые ракеты Storm Shadow.