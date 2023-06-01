Челябинский суд рассмотрит дело о подставных ДТП, от которых пострадали 13 страховых фирм

Всего завели 72 уголовных дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества», все эти дела объединили в одно производство. В ходе предварительного следствия преступники смогли вернуть около 4 млн рублей из упомянутой суммы в 31 млн рублей. На имущество злоумышленников наложен арест. Уголовное дело будет рассматриваться в Центральном районном суде Челябинска, добавила помощник министра МВД РФ.