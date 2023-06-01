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Командующий cухопутными войсками Александр Сырский признал приостановку движения ВСУ под Артемовском

Армия
Командующий cухопутными войсками Александр Сырский признал приостановку движения ВСУ под Артемовском

Украинские военнослужащие пока что не продвигаются под Артемовском. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

В интервью украинским СМИ он признал, что боевики приостановили ведение боевых действий в этом направлении. Военнослужащие Украины акцентировали внимание на приведение в боеспособность частей.

Ранее Артемовск был полностью взят бойцами ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин заявил об этом 20 мая. «Музыканты» установили на территории города флаг России и частной военной компании.
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