Командующий cухопутными войсками Александр Сырский признал приостановку движения ВСУ под Артемовском

Украинские военнослужащие пока что не продвигаются под Артемовском. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
В интервью украинским СМИ он признал, что боевики приостановили ведение боевых действий в этом направлении. Военнослужащие Украины акцентировали внимание на приведение в боеспособность частей.
Ранее Артемовск был полностью взят бойцами ЧВК «Вагнер». Ее основатель Евгений Пригожин заявил об этом 20 мая. «Музыканты» установили на территории города флаг России и частной военной компании.