Саранский школьник своими руками собрал багги

Ученик 11-го класса Саранской школы №40 одновременно с отличной учебой успевает проявить талант изобретателя.
Юноша подготовил проект по переработке пластиковых бутылок, чтобы их можно было использовать в 3D печати. Это изобретение заняло третье место на всероссийском конкурсе исследовательских работ «Открытия 2030» в Москве. Еще он усовершенствовал очистной фильтр для бассейна, сообщает INFO RM.
А наиболее впечатляющим детищем школьника стал собранный им самостоятельно багги. На это у него ушло два года. В ход пошли запчасти от вазовской десятки и водопроводные трубы. Осталось закрепить обшивку и легализовать транспортное средство. После сдачи ЕГЭ изобретатель намерен испытать машину на спортивном турнире.