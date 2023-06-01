Саранский школьник своими руками собрал багги

А наиболее впечатляющим детищем школьника стал собранный им самостоятельно багги. На это у него ушло два года. В ход пошли запчасти от вазовской десятки и водопроводные трубы. Осталось закрепить обшивку и легализовать транспортное средство. После сдачи ЕГЭ изобретатель намерен испытать машину на спортивном турнире.