Звезда «Пиратов Карибского моря» Серхио Кальдерон скончался в возрасте 77 лет

Звезда «Пиратов Карибского моря» и «Людей в черном» Серхио Кальдерон скончался на 78-м году жизни, информирует портал «Культуромания».
По словам агента артиста, он лечился в одной из больниц Лос-Анджелеса. Медики объяснили его смерть естественными причинами — почтенный возраст знаменитости говорит сам за себя.
В голливудском кино Кальдерон воплощал на экране образы злодеев. Всемирную славу ему принесла роль говорящей головы в первых «Людях в черном» 1997 года. Кроме того, актер широко известен благодаря участию в съемках «Пиратов Карибского моря», где он сыграл капитана Виллануэва из третьей части.