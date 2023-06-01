Звезда «Пиратов Карибского моря» Серхио Кальдерон скончался в возрасте 77 лет

В голливудском кино Кальдерон воплощал на экране образы злодеев. Всемирную славу ему принесла роль говорящей головы в первых «Людях в черном» 1997 года. Кроме того, актер широко известен благодаря участию в съемках «Пиратов Карибского моря», где он сыграл капитана Виллануэва из третьей части.