Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские войска ликвидировали почти 400 бойцов и восемь единиц военной техники ВСУ на Донецком направлении

Армия
Российские войска ликвидировали почти 400 бойцов и восемь единиц военной техники ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили до 395 украинских военных, а также танк, два боевых автомобиля пехоты, три пикапа и две гаубицы Д-30 на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно данным в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине, батальоны первого армейского корпуса продолжают бои около населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Также штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и бойцы специального подразделения «Ахмата» проводят наступление на Марьинском тактическом направлении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о том, что ВС РФ и подразделения Пограничной службы сорвали попытку противника «провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», передает «ФедералПресс».
вс рф донецкое направление всу потери украинской армии
Военкоры ФАН