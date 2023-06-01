Российские войска ликвидировали почти 400 бойцов и восемь единиц военной техники ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили до 395 украинских военных, а также танк, два боевых автомобиля пехоты, три пикапа и две гаубицы Д-30 на Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Согласно данным в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине, батальоны первого армейского корпуса продолжают бои около населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Также штурмовые отряды пятой мотострелковой бригады и бойцы специального подразделения «Ахмата» проводят наступление на Марьинском тактическом направлении.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили о том, что ВС РФ и подразделения Пограничной службы сорвали попытку противника «провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области», передает «ФедералПресс».