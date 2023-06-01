Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Компания «СВ Модель» представила проектную зарисовку будущего набора фигур бойцов из ЧВК «Вагнер»

Общество
Компания «СВ Модель» представила проектную зарисовку будущего набора фигур бойцов из ЧВК «Вагнер»

Московская компания по производству деревянных сборных моделей «СВ Модель» презентовала проектную зарисовку будущего набора фигур участников «оркестра».

Они представлены в масштабе 1:35. Журнал «М-Хобби» передает, что копии бойцов будут созданы с помощью специального 3D-принтера.

Компания «СВ Модель» представила проектную зарисовку будущего набора фигур бойцов из ЧВК «Вагнер»

Ранее сообщалось о том, что Евгений Пригожин в свой день рождения посетил тыловой лагерь «музыкантов». Основатель ЧВК «Вагнер» помог бойцам со строительством блиндажей: по прибытии на место дислокации принялся таскать бревна, а также рассказал о планах отпраздновать 62-летие вместе с «оркестром». Один из присутствующих сравнил его с предводителем большевиков Владимиром Лениным, на что получил остроумный ответ.
ЧВК Вагнер фигуры проект набор
Военкоры ФАН