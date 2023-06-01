Компания «СВ Модель» представила проектную зарисовку будущего набора фигур бойцов из ЧВК «Вагнер»

Ранее сообщалось о том, что Евгений Пригожин в свой день рождения посетил тыловой лагерь «музыкантов». Основатель ЧВК «Вагнер» помог бойцам со строительством блиндажей: по прибытии на место дислокации принялся таскать бревна, а также рассказал о планах отпраздновать 62-летие вместе с «оркестром». Один из присутствующих сравнил его с предводителем большевиков Владимиром Лениным, на что получил остроумный ответ.