Компания «СВ Модель» представила проектную зарисовку будущего набора фигур бойцов из ЧВК «Вагнер»

Московская компания по производству деревянных сборных моделей «СВ Модель» презентовала проектную зарисовку будущего набора фигур участников «оркестра».
Они представлены в масштабе 1:35. Журнал «М-Хобби» передает, что копии бойцов будут созданы с помощью специального 3D-принтера.
Ранее сообщалось о том, что Евгений Пригожин в свой день рождения посетил тыловой лагерь «музыкантов». Основатель ЧВК «Вагнер» помог бойцам со строительством блиндажей: по прибытии на место дислокации принялся таскать бревна, а также рассказал о планах отпраздновать 62-летие вместе с «оркестром». Один из присутствующих сравнил его с предводителем большевиков Владимиром Лениным, на что получил остроумный ответ.