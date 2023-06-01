Мобильная пекарня доставляет хлеб пострадавшим от наводнения итальянцам

Грузовик-цех по производству хлебобулочных изделий можно увидеть на улицах итальянского города Равенна. Если заглянуть внутрь, открывается удивительная картина: пекари изготавливают мучную продукцию прямо в фургоне.
Мобильная пекарня была создана для пострадавших от наводнения жителей Северной Италии. В результате потопа более 5000 жителей региона Эмилия-Романья остались без крова, пропитания и элементарных удобств.
«Мы начали этот проект на следующий день после наводнения в Эмилии. Мы приняли меры совместно с нашими партнерами и пекарем Марко Рэндоном, а также Фондом Франчески Равы, который предоставил нам свою поддержку и контакты, чтобы мы могли начать этот проект. Мы нашли грузовик и оборудование для печей, теперь здесь мы выпекаем около 4000 буханок хлеба в день», — поделился руководитель проекта Марио Маццео.
По словам менеджера по чрезвычайным ситуациям фонда Эммы Байарди, мобильная пекарня снабжает 5000 человек. Самоотверженная команда пекарей-добровольцев неустанно трудится над производством хлебобулочных изделий, которые затем раздают в девяти столовых и летней школе.