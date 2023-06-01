Мобильная пекарня доставляет хлеб пострадавшим от наводнения итальянцам

По словам менеджера по чрезвычайным ситуациям фонда Эммы Байарди, мобильная пекарня снабжает 5000 человек. Самоотверженная команда пекарей-добровольцев неустанно трудится над производством хлебобулочных изделий, которые затем раздают в девяти столовых и летней школе.