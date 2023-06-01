Груда строительного мусора загорелась на площади 200 «квадратов» в Екатеринбурге

Стали известны подробности крупного пожара в Екатеринбурге. В уральском городе загорелась груда строительного мусора на площади 200 «квадратов», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Все случилось на улице Памирской. По данным спасателей, в настоящий момент существует угроза распространения огня на частный дом. В тушении пожара задействованы семь человек и две единицы техники.
Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в бытовках в Балашихе. В результате инцидента погибли три человека.