Врио главы ДНР Пушилин: российские силы пресекают попытки украинской армии атаковать Артемовск с флангов

Украинская армия предпринимает попытки атаковать Артемовск с флангов. Соответствующей информацией поделился врио главы ДНР Денис Пушилин.
Об этом он заявил в четверг, 1 июня, в ходе разговора с представителями прессы. В настоящий момент попытки атак купируются российскими бойцами, указал врио главы ДНР.
«Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции», — объяснил Пушилин.
Город был освобожден 20 мая исключительно силами ЧВК «Вагнер». Спустя несколько дней руководитель частной военной компании Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений «музыкантов» для пополнения личного состава и боеприпасов.