Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Врио главы ДНР Пушилин: российские силы пресекают попытки украинской армии атаковать Артемовск с флангов

Армия
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы пресекают попытки украинской армии атаковать Артемовск с флангов

Украинская армия предпринимает попытки атаковать Артемовск с флангов. Соответствующей информацией поделился врио главы ДНР Денис Пушилин.

Об этом он заявил в четверг, 1 июня, в ходе разговора с представителями прессы. В настоящий момент попытки атак купируются российскими бойцами, указал врио главы ДНР.

«Попытки есть работы по флангам, но это абсолютно закономерно: после освобождения любого населенного пункта какой-то период противник пытается вернуть утраченные позиции», — объяснил Пушилин.

Город был освобожден 20 мая исключительно силами ЧВК «Вагнер». Спустя несколько дней руководитель частной военной компании Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений «музыкантов» для пополнения личного состава и боеприпасов.
евгений пригожин Артемовск ЧВК Вагнер
Военкоры ФАН