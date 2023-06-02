БЕЗФИЛЬТРОВ с Анастасией Петраковской: «Украинские власти сами отвернули крымчан от себя»

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев пообщался с блогером и моделью Анастасией Петраковской. Гостья программы рассказала о жизни до и после референдума 2014 года в Крыму.
Анастасия родилась и выросла на полуострове. Ее мать лишилась родительских прав, когда девочке было пять лет, после чего переехала на запад Украины и общаться с дочерью ей стало тяжело.
В 2014-м Петраковская была подростком, тем не менее, она отлично помнит, какие настроения царили до и после воссоединения Крыма с Россией.
«Когда в 2014 году со стороны Украины пошел прессинг — «никакого русского языка, только украинский» — люди взбунтовались. Мы в школе изучали язык, но ни мои родители, ни ровесники, к примеру, украинский язык не знают. Сами украинские власти нас, крымчан, отвернули от себя, а Путин — взял под свое крылышко», — вспоминает Анастасия.
По словам девушки, в подростковом возрасте она столкнулась с русофобией на западе Украины.
«Такое чувство было, как будто я не с ними. Они знали, что есть Крым, слышали мой акцент, понимали мой русский, но было разделение, и я это чувствовала», — поделилась Анастасия.
О том, какие отношения у них с матерью сейчас, и каким стал Крым при России, Анастасия Петраковская поведала в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.