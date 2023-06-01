На доске памяти ЦРУ после удара по Главному разведывательному управлению в Киеве увеличилось количество звезд

Американцы после репортажей местных СМИ обратили внимание на то, что на Доске почета и памяти погибших сотрудников ЦРУ в Лэнгли увеличилось количество звезд. Произошло это после удара ВС РФ по зданию Главного разведывательного управления в Киеве.