Американцы после репортажей местных СМИ обратили внимание на то, что на Доске почета и памяти погибших сотрудников ЦРУ в Лэнгли увеличилось количество звезд. Произошло это после удара ВС РФ по зданию Главного разведывательного управления в Киеве.
По данным американских СМИ, в данный момент на доске расположено 140 звезд. Каждая из них символизирует погибшего сотрудника ЦРУ. Отметим, что 139 звезд фиксировалось еще около месяца назад.
Поэтому пользователи Сети делают вывод: 140-й сотрудник ЦРУ погиб недавно. Некоторые предполагают, что представитель Центрального разведывательного управления мог скончаться в результате недавнего удара по зданию ГУР Минобороны Украины.
Ранее ВС РФ нанесли новую серию ударов по военным объектам Украины. Одна из российских ракет вновь разорвалась вблизи комплекса зданий Главного управления разведки в Киеве.