Бывший преподаватель с уголовным прошлым пытается восстановиться на работу в ДВФУ через суд

Один из преподавателей ДВФУ не имел права работать с несовершеннолетними. Это выяснилось во время проверки в начале 2023 года. Мужчину уволили, но теперь он хочет вернуться на работу через суд, поскольку считает свое увольнение незаконным.
Как пишет ИА PrimaMedia, преподавателя некогда судили за умышленное нанесение вреда здоровью в отношении малолетнего или заведомо беспомощного лица, выполненное группой лиц. Согласно законодательству РФ, при судимости по этой статье работать педагогом можно только если имеется разрешение от комиссии по делам несовершеннолетних. Такого разрешения мужчина в вуз не предоставил.
Истец заявил, что не смог в 2023 году предъявить данную справку по независящим от него причинам. Поскольку документ оформляется до 30 дней, а работодатель не дал ему времени для получения справки.
В пресс-службе образовательного учреждения предстоящее судебное разбирательство комментировать отказались.