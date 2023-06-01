Житель Кузбасса отсудил у компании-производителя деньги за некачественный автомобиль

Автовладелец следил за машиной, вовремя проходил профилактические техосмотры и выполнял работы, предусмотренные регламентом обслуживания, чему имелось документальное подтверждение. Тем не менее, он вскоре заметил, что поверхность капота, крылья и крышка бампера подвержены коррозией, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Дефекты были обнаружены задолго до истечения гарантийного срока.