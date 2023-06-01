Житель Кузбасса отсудил у компании-производителя деньги за некачественный автомобиль

Житель Кемеровской области в 2019 году приобрел автомобиль Hyundai Creta, а затем несколько лет судился с компанией-производителем, чтобы вернуть деньги из-за обнаруженного дефекта. Суд встал на сторону мужчины.
Автовладелец следил за машиной, вовремя проходил профилактические техосмотры и выполнял работы, предусмотренные регламентом обслуживания, чему имелось документальное подтверждение. Тем не менее, он вскоре заметил, что поверхность капота, крылья и крышка бампера подвержены коррозией, сообщает информационно-деловой портал «Сiбдепо». Дефекты были обнаружены задолго до истечения гарантийного срока.
Компания-производитель не пожелала в досудебном порядке возвращать кузбассовцу деньги за авто и проценты, выплаченные им по автокредиту. Тогда мужчина обратился в суд, который назначил техническую экспертизу, подтвердившую наличие дефектов производственного характера и справедливость претензий истца.
При данных обстоятельствах суд постановил удовлетворить исковые требования и взыскать в пользу автовладельца с компании-производителя сумму, уплаченную за автомобиль, сумму возмещения уплаченных банку процентов, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма, которую заплатит недобросовестный производитель кузбассовцу составит 4,6 миллиона рублей. Саму машину придется вернуть на завод.