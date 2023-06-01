Политолог Джаралла: Киев ужесточает правила мобилизации, выполняя пожелания своих западных хозяев

На Украине с 1 июня резко ужесточаются правила мобилизации, а избежать ее простому человеку станет еще труднее. Как считает российский политолог Владимир Джаралла, таким образом киевские власти готовятся к наступлению, которое должно быть проведено любой ценой.
На Украине с 1 июня ужесточаются правила мобилизации. Так, повестки в армию отныне получат право выдавать не только военкомы, но и представители других силовых органов, а также органов власти. В частности, право на выдачу повестки предоставлено сотрудникам СБУ и Службы внешней разведки, местным чиновникам, руководителям предприятий, а также украинским дипломатам, работающим за границей.
Тем самым, власти Украины, на фоне огромных человеческих потерь в ВСУ, пытаются заманить назад беглецов от мобилизации, грозя им различными карами и привлекая к раздаче повесток все новых людей. Кроме того, с 1 июня также официально будут забривать в ВСУ «белобилетников», то есть признанных ограниченно пригодными и ранее в армии не служивших. На их обучение власти выделят срок в один месяц.
Мобилизовать на Украине также будут женщин, которые ранее служили в армии или имеют необходимую для ВСУ специальность. Напомним, в последнее время родители украинских детей жалуются, что из страны не выпускают юношей 15-17 лет — очевидно, что их тоже приберегают для мобилизации. Кроме того, на днях Верховная Рада снизила возраст призыва на срочную службу с 27 до 25 лет, чтобы пополнить ряды ВСУ.
Также, согласно новым правилам, украинцу могут вручить повестку в любом публичном месте. Военкомы будут сразу проверять, есть ли в военкомате уточненные данные об этом человеке, обновленные после 24 февраля 2022 года. Если выяснится, что за это время мужчина так и не был в военкомате, ему выдадут повестку для явки в ТЦК «с целью уточнения военно-учетных данных». С 1 июня военкомы смогут вручать повестки всем мужчинам — вне зависимости от того, кто к какому военкомату приписан. Новый украинский закон не позволяет обжаловать вручение повестки — то есть, мужчина, получивший повестку, обязан явиться в то время и на то место, которое указано в повестке.
Как заявил по этому поводу ФАН российский политолог Владимир Джаралла, эти меры говорят о том, что человеческие потери Украины на сегодня огромны.
«Ужесточение правил призыва на Украине прямо свидетельствует о том, что количество людей, погибших в рядах ВСУ, чрезвычайно велико. А также о том, что избранная российскими военными тактика «рубить хвост по частям» оказалась жесткой, но весьма эффективной. Несмотря на то, что киевские власти тщательно скрывают страшную статистику погибших, всем очевидно, что та украинская армия, которая противостояла ВС РФ изначально, за 14 месяцев уже фактически перемолота в жерновах военных действий, — указал аналитик. — Открытые данные говорят о том, что в некоторых частях ВСУ за это время сменилось по несколько личных составов. А мобилизационные возможности Украины сократились до предела».
Джаралла напомнил — недавний военный успех российской армии в Артемовске произвел крайне удручающее впечатление на население Украины.
«Все это вынудило украинские власти фактически начать новую волну мобилизации граждан. Она связана с тем, что Запад с маниакальным упорством подталкивает Киев наконец-то начать давно анонсированное «контрнаступление». В Вашингтоне и Брюсселе предпочитают не обращать внимания на голоса экспертов, прямо заявляющих, что оно, с высокой вероятностью, закончится для ВСУ провалом, и повлечет за собой огромные потери в живой силе и технике», — указал аналитик.
Сегодня на Украине десятки тысяч мужчин ищут любые способы для того, чтобы избежать призыва в ряды ВСУ — от многотысячных взяток военкомам до поступления в вузы и бегства за границу, напомнил он.
«Однако для украинских властей настроения населения, в общем-то, вторичны. Главное для них — это выполнить указания Запада, потратившего огромные деньги на подготовку к «контрнаступу». Думаю, киевские власти продолжат прилагать все усилия, чтобы любой ценой увеличить численность своей армии, дело уже дошло до того, что в ВСУ стали призывать ограниченно годных украинцев без опыта военной службы. Все это приведет только к кратному увеличению числа погибших на фронте со стороны Украины», — заключил Джаралла.
Напомним, 1 июня главы МИД стран НАТО на встрече в Норвегии обсудят стремление Украины вступить в альянс, а также ее дальнейшую военную поддержку. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, «мы обсудим, как усилить и сохранить нашу поддержку Украины».
«В последние месяцы союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки Украине, помогая ей отвоевать свои территории», — сказал Столтенберг.
При этом выяснилось, что украинское контрнаступление снова переносится.
«Президент Зеленский предварительно утвердил план наступления на вторую половину июня, чтобы продемонстрировать партнерам способность ВСУ отвоевать территории. Наступление фактически приурочат к июльскому саммиту стран НАТО в Вильнюсе», — сообщили украинские телеграм-каналы.