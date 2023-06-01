Политолог Джаралла: Киев ужесточает правила мобилизации, выполняя пожелания своих западных хозяев

Также, согласно новым правилам, украинцу могут вручить повестку в любом публичном месте. Военкомы будут сразу проверять, есть ли в военкомате уточненные данные об этом человеке, обновленные после 24 февраля 2022 года. Если выяснится, что за это время мужчина так и не был в военкомате, ему выдадут повестку для явки в ТЦК «с целью уточнения военно-учетных данных». С 1 июня военкомы смогут вручать повестки всем мужчинам — вне зависимости от того, кто к какому военкомату приписан. Новый украинский закон не позволяет обжаловать вручение повестки — то есть, мужчина, получивший повестку, обязан явиться в то время и на то место, которое указано в повестке.