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Госдума приняла новый закон о регулировании табачного рынка в России

Экономика
Госдума приняла новый закон о регулировании табачного рынка в России

Инициированный российским правительством закон о государственном регулировании табачного рынка приняли в Госдуме. Заседание прошло 1 июня.

ГД во II и III чтении приняла закон о комплексном регулировании табачного рынка в России по аналогии с алкогольным. Такая мера поможет улучшить контроль производства и оборота никотиносодержащей продукции.

Ранее ростовские власти оценили долю контрафактной табачной продукции в регионе. По данным директора департамента потребительского рынка Алексея Панкратова, нелегальный оборот товара в области превышает 34%. К такому результату привело снижение числа проверок, отметил он.
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