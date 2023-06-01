Госдума приняла новый закон о регулировании табачного рынка в России

Инициированный российским правительством закон о государственном регулировании табачного рынка приняли в Госдуме. Заседание прошло 1 июня.
ГД во II и III чтении приняла закон о комплексном регулировании табачного рынка в России по аналогии с алкогольным. Такая мера поможет улучшить контроль производства и оборота никотиносодержащей продукции.
Ранее ростовские власти оценили долю контрафактной табачной продукции в регионе. По данным директора департамента потребительского рынка Алексея Панкратова, нелегальный оборот товара в области превышает 34%. К такому результату привело снижение числа проверок, отметил он.