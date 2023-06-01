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Злоумышленник в медицинской маске с автоматом ограбил автосервис в Москве

Происшествия
Злоумышленник в медицинской маске с автоматом ограбил автосервис в Москве

Мужчина достал из дорожной сумки автомат и, угрожая, потребовал отдать ему деньги из кассы. Об инциденте сообщает «РЕН.ТВ».

Ограбление произошло 31 мая на проспекте Мира. Москвич в медицинской маске пришел в автосервис под видом обычного покупателя. В один момент он достал автомат из дорожной сумки и направил оружие на сотрудника, потребовав достать все деньги из кассы.

Злоумышленник забрал 6 тысяч и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас грабителя ищут правоохранительные органы.

Ранее двое грабителей напали на администратора магазина в Петербурге. Сотрудник пытался задержать преступников, однако его избили, а воры забрали похищенный товар и скрылись.
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