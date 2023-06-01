Злоумышленник в медицинской маске с автоматом ограбил автосервис в Москве

Мужчина достал из дорожной сумки автомат и, угрожая, потребовал отдать ему деньги из кассы. Об инциденте сообщает «РЕН.ТВ».
Ограбление произошло 31 мая на проспекте Мира. Москвич в медицинской маске пришел в автосервис под видом обычного покупателя. В один момент он достал автомат из дорожной сумки и направил оружие на сотрудника, потребовав достать все деньги из кассы.
Злоумышленник забрал 6 тысяч и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас грабителя ищут правоохранительные органы.
Ранее двое грабителей напали на администратора магазина в Петербурге. Сотрудник пытался задержать преступников, однако его избили, а воры забрали похищенный товар и скрылись.