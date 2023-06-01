Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями размещения эвакуированных граждан

После эвакуации отдельных групп жителей Шебекинского городского округа их направляют в пункты временного размещения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями помощи гражданам.
В своем Telegram-канале глава региона указал, что самый крупный ПВР постепенно заполняется людьми. После прибытия жителей округа направляют в более свободные пункты. Там их регистрируют и предоставляют все необходимое.
Гладков добавил, что некоторые граждане поселились у родственников и близких. Они могут зарегистрироваться в ПВР в течение суток.
Ранее губернатор сообщил о вывозе населения в другие города России. Он уточнил, что речь не идет о массовой эвакуации.