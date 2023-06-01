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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями размещения эвакуированных граждан

Общество
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями размещения эвакуированных граждан

После эвакуации отдельных групп жителей Шебекинского городского округа их направляют в пункты временного размещения. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился подробностями помощи гражданам.

В своем Telegram-канале глава региона указал, что самый крупный ПВР постепенно заполняется людьми. После прибытия жителей округа направляют в более свободные пункты. Там их регистрируют и предоставляют все необходимое.

Гладков добавил, что некоторые граждане поселились у родственников и близких. Они могут зарегистрироваться в ПВР в течение суток.

Ранее губернатор сообщил о вывозе населения в другие города России. Он уточнил, что речь не идет о массовой эвакуации.
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