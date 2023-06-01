Российские путешественники внесли вклад в развитие туристической сферы Зимбабве

По словам дипломата, наибольшая доля доходов данной сферы сейчас приходится на деловые поездки. Однако она отметила, что южноафриканская страна принимает у себя все больше граждан РФ, и выразила надежду на то, что отношения Москвы и Хараре в этой области будут укрепляться.