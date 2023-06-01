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Российские путешественники внесли вклад в развитие туристической сферы Зимбабве

Весь мир
Российские путешественники внесли вклад в развитие туристической сферы Зимбабве

Хараре, 1 июня. Министр окружающей среды, климата, туризма и гостиничного бизнеса Зимбабве Барбара Рводзи заявила, что россияне внесли значительный вклад в развитие туризма в республике.

По словам дипломата, наибольшая доля доходов данной сферы сейчас приходится на деловые поездки. Однако она отметила, что южноафриканская страна принимает у себя все больше граждан РФ, и выразила надежду на то, что отношения Москвы и Хараре в этой области будут укрепляться.

Ранее представители Министерства науки и высшего образования РФ посетили Зимбабве, где выдвинули инициативу запустить практику отдыха детей республики в лагере «Артек». Африканские чиновники поддержали этот проект.

Кроме того, в связи с широким распространением русской культуры в республике заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Ник Мангвана предложил открыть ресторан национальной кухни в Хараре. Он заявил о готовности стать его инвестором.
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