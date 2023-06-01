Режиссер Юрий Кара рассказал о совместной работе со скончавшейся актрисой Ниной Руслановой

Заслуженный деятель искусств РФ, сценарист Юрий Кара дебютировал в кинематографе с работой «Завтра была война» в 1987 году. Одну из главных ролей в фильме играла актриса Нина Русланова, которая уже в то время была легендой».
На вопрос телеведущего Бориса Корчевникова в эфире программы «Жизнь и судьба» о том, как выпускнику Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова удалось найти общий язык с Руслановой, Кара отметил, что ему всегда «было легко работать с талантливыми людьми».
Вспоминая времена совместной работы с этой артисткой, он рассказал, как Русланова помогала дельными советами и молодым участницам съемок, которые ее окружали, и ему самому.
Ранее о своей режиссерской деятельности рассказал актер Антон Богданов. Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в настоящий момент он работает над несколькими проектами кинокомпании «Проспект Мира», главой которой является он сам.