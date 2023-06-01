Колокольцев наградил ребят за помощь полицейским

Во время мероприятия Колокольцев поблагодарил ребят за проявленные ими смелость, сознательность и ответственное отношение к поддержанию законного правопорядка в стране. Также он пожелал им здоровья, успехов в спорте и учебе, верных друзей и новых подвигов, сообщает ИА «Время Н».