В Ростове-на-Дону возбудили второе уголовное дело после обрушения трибун во время детского футбольного матча

Виновным предстоит ответить перед законом по статье 293 УК РФ («Халатность»). По данным следователей, 30 мая 2023 года неустановленные лица, зная о неблагоприятных погодных условиях, не стали отменять или переносить спортивное мероприятие, а также должным образом не проверили техническое состояние мобильных трибун. Кроме того, причастные к инциденту не обеспечили незамедлительную эвакуацию участников мероприятия, отметили в СК РФ.