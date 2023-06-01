В Ростове-на-Дону возбудили второе уголовное дело после обрушения трибун во время детского футбольного матча

Сотрудники Следственного комитета России по Ростовской области возбудили второе уголовное дело после обрушения трибун во время детского футбольного матча. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Виновным предстоит ответить перед законом по статье 293 УК РФ («Халатность»). По данным следователей, 30 мая 2023 года неустановленные лица, зная о неблагоприятных погодных условиях, не стали отменять или переносить спортивное мероприятие, а также должным образом не проверили техническое состояние мобильных трибун. Кроме того, причастные к инциденту не обеспечили незамедлительную эвакуацию участников мероприятия, отметили в СК РФ.
Ранее сообщалось, что трибуны обрушились в Ростове-на-Дону на стадионе «Гребной канал-Дон». В результате происшествия пострадали 19 детей из города Батайска, которые приехали в областную столицу для участия в футбольном матче с местной командой «Арсенал».