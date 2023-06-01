На парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов

Инцидент произошел в 03:15 по московскому времени в ночь на 1 июня, сообщает «Московский комсомолец». Огонь уничтожил 15 микроавтобусов и 20 автобусов. Возгорание было локализовано, но его причина остается неустановленной. В результате произошедшего никто не пострадал.