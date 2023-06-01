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На парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов

Происшествия
На парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов

На огороженной парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов. Об этом сообщает главк МВД РФ.

Инцидент произошел в 03:15 по московскому времени в ночь на 1 июня, сообщает «Московский комсомолец». Огонь уничтожил 15 микроавтобусов и 20 автобусов. Возгорание было локализовано, но его причина остается неустановленной. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сильное возгорание произошло в Екатеринбурге. По предварительной информации, огонь вспыхнул в районе Блюхеровского моста. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео, где видно поднимающийся в небо столб черного дыма.
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