На парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов

На огороженной парковке в подмосковном Ногинске сгорели 35 автобусов. Об этом сообщает главк МВД РФ.
Инцидент произошел в 03:15 по московскому времени в ночь на 1 июня, сообщает «Московский комсомолец». Огонь уничтожил 15 микроавтобусов и 20 автобусов. Возгорание было локализовано, но его причина остается неустановленной. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ранее сильное возгорание произошло в Екатеринбурге. По предварительной информации, огонь вспыхнул в районе Блюхеровского моста. Местные жители опубликовали в социальных сетях фото и видео, где видно поднимающийся в небо столб черного дыма.