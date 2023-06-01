Московский суд увеличил сумму штрафа Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью об СВО

Сумма штрафа Wikimedia Foundation увеличилась еще на 3 миллиона рублей за отказ удаления статьи с недостоверной информацией об СВО. Об этом сообщает RT.
Фонд неоднократно штрафовали за неудаление из «Википедии» фейковых данных о специальной военной операции (СВО). Общая сумма подобных выплат превышала 10 миллионов рублей. Как стало известно утром 1 июня, московский суд увеличил штраф Wikimedia еще на три миллиона рублей.
Ранее на такую же сумму была оштрафована американская компания Google за отказ удалять видеоролики с пропагандой ЛГБТ из видеохостинга YouTube. Данное решение принял Таганский суд столицы, сообщает «Вечерняя Москва».