Московский суд увеличил сумму штрафа Wikimedia Foundation еще на 3 млн рублей за отказ удалить статью об СВО

Фонд неоднократно штрафовали за неудаление из «Википедии» фейковых данных о специальной военной операции (СВО). Общая сумма подобных выплат превышала 10 миллионов рублей. Как стало известно утром 1 июня, московский суд увеличил штраф Wikimedia еще на три миллиона рублей.